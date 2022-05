Paule MOUTO

FAMILY SPACE vous invite à préparer dès à présent en toute sérénité la rentrée scolaire 2013/2014 de vos enfants.



Nous mettons à votre service des baby-sitters qualifiées: sérieuses, responsables, expérimentées, Francophones, bilingues de langue Anglaise, Allemande, Espagnole, Russe, Chinoise,....Niveau d'études: de bac à bac+4.



Après des années d'expérience dans le secteur bancaire, j'ai décidé de changer d'orientation et de suivre une formation en relation avec la petite enfance.



Cette décision a été prise au vu des souffrances des mères de familles parisiennes pour assurer la garde de leurs enfants.



Pour ce faire, j'ai suivi une formation rapide d'auxilliaire de puériculture afin de parfaire mes connaissances de mère de famille.



ETUDES

---- Lycée de NEW-BELL: BAC Sciences Expérimentales

---- Université de YAOUNDE: Fac Lettres bilingues

---- ESSEC DLA: Section I A E





FORMATION RECENTE

--- Auxilliaire de puériculture

--- ADVANCIA: Services à la personne

-------------- Stratégie Commerciale

-------------- Gestion et comptabilité Générale

---- B P I : Organisation Juridique

---- CCIP : Services à la personne

-------------- Financement des projets

-------------- Prévisions financières



EXPERIENCE PROFESSIONNELLE ACTUELLE



Ma fonction au sein de FAMILY SPACE SARL consiste à:

--- Accroître la notoriété de notre entreprise

--- Développer son réseau de partenaires

--- Apporter un effet de levier

--- Augmenter les chances de réussite, doper l'expansion,survie

--- Rendre possible certains projets

--- Faire connaître notre société auprès des clients qui recherchent des services de qualité.



FAMILY SPACE est une société de services à la personne agréée par l'Etat. Son siège social est situé au 140Bis Rue de Rennes 75006 Paris.



Chez FAMILY SPACE, NOTRE ESPACE EST DEDIE AU BIEN-ETRE DE LA FAMILLE.



Pour ce faire des prestations de qualité sont dispensées par des professionnels notamment:

------ La garde des enfants 24h/24, 7j/7

------ Les services ménagers

------ Le soutien scolaire

------ La livraison des courses



Notre agrément est un gage de la qualité et du sérieux de nos services.



FAMILY SPACE est l'employeur de votre intervenant à domicile.



FAMILY SPACE S'OCCUPE DE TOUT.

--recrutement,--démarches administratives,--gestion au quotidien (fiche de paie,règlement des charges sociales,...),--remplacement en cas d'empêchement.



Dans les 48h suivant votre contact ,3 candidates habitant près de chez vous, sélectionnées selon vos critères vous seront présentées, à votre libre choix.



Vous bénéficiez de 50% de réduction ou crédit d'impôt sur toutes vos dépenses engagées au titre de nos prestations.



LE SAVIEZ-VOUS? VOUS POUVEZ FAIRE DES ECONOMIES SUR VOS DEPENSES RELATIVES A LA GARDE DE VOS ENFANTS.



En effet,nos services ouvrent droit à des aides de la CAF, notamment le Complément de Libre Choix du Mode de Garde qui vous permet de réduire de façon considérable le coût de la garde de votre enfant, sous certaines conditions. Nous contacter.



Rendez votre vie + facile, + agréable, - de stress, -de prise de tête avec les professionnels de FAMILY SPACE.



Pour vous servir, une équipe de conseillers à votre écoute et des professionnels tous passionnés de leur métier.



Pour vous satisfaire, car pour FAMILY SPACE chaque client est unique, nous vous devons du sur mesure avec des tarifs très compétitifs.



Pour les revenus modestes, nous trouvons des solutions adaptées au budget, au nombre des enfants, au volume horaire, en tenant compte des aides de la CAF.



Pour votre bien-être, FAMILY SPACE vous permet de:

--- mieux concilier vie privée et vie professionnelle

--- profiter en toute confiance de votre temps libre



CHEZ FAMILY SPACE, C'EST LA QUALITE, LE SERIEUX, LA COMPETENCE GARANTIS



VOTRE SATISFACTION = NOTRE BONHEUR



Retrouvez toutes nos informations et tous vos avantages dans notre site



FAMILY SPACE

140Bis Rue de Rennes

75006 Paris CZ REGUS

Tél: 07 77 00 90 13

Tél: 06 21 55 87 33

Fax: 01 78 46 40 41



Mes compétences :

Responsable

Ponctualité

Dynamisme