Paule Prisca OGNIGUI EBE

GAB'EVENT s'installe petit à petit mais surement comme le leader des évènements sur mesure clé en main au Gabon. Nous avons fait nos preuves lors des dernières CAN et nous nous sommes spécialisés dans les domaines suivants:

Organisation de tout type d'évents clé en main

Organisation de vos voyages Tout frais compris vers le Gabon ou du Gabon vers l'extérieur

Conciergerie d'entreprise



Voici quelques événements portant notre signature:



Spécial Woman ( grande vente privée pendant la journée internationale de la femme)

Virtual Compet' ( Tournoi national de jeux video qui réunit des centaines de joueurs pendant le mois de juillet)

Happy End School ( Concours de fin d'année pour les écoles primaires)

Mini Explorateur TOUR ( une colonie de vacances à thème qui rassemble des centaines d'enfants).



Nous sommes à la recherche de partenaires pour développer nos concepts évents et améliorer notre réseau professionnel. La révolution de l'événementiel au Gabon se fera par nous grâce à vous!



Je suis prête à rencontrer cette jeunesse sur laquelle l'Afrique compte. Des jeunes passionnés de création de valeur ajoutée, j'en ai fait mon hobby principal. Je reste convaincue qu'il faut plusieurs forces différentes pour faire une machine performante et effica Partageons, collaborons et grandissons ensemble dans un système win-win! contactez moi par mail yass8724@gmail.com. Contactez nous pour tous vos évènements, des professionnels passionés à votre écoute. Pour bénéficier de la visibilité lors de nos évents contactez nous sur gab9event.ga@gmail.com