Paule SANTONI

Je suis Photographe en Corse.



Ma passion : capturer les instants, les regards, les sourires. La photographie est avant tout pour moi un moment d'échange et de partage entre mes modèles et moi même. J'aime la spontanéité du résultat photographique. En regardant dans le viseur, j'entre dans la scène que je souhaite photographier et arrive à immortaliser l'instant magique.



Mon exercice de prédilection est le portrait. Ce n'est pas par hasard si je préfère les shooting en extérieur au studio trop impersonnel, la lumière d'une fin d'après-midi, la relation fusionnelle avec mes modèles déposent la signature de mes photos.



Je photographie chaque instant de votre vie, votre mariage, la famille, votre enfant, vos loisirs, la malice d'un regard, la tendresse d'un sourire entre deux amoureux. Capturer sans fausse note les instants magiques de nos vies.



Etre authentique, non conventionnelle, ce sont les seuls combats que je mène pour m'imposer dans le milieu de la photo. Pour tout le reste, il suffit de regarder mes photos. Et l'on se rend compte dès le premier regard que tout est là, l'essentiel est éphémère, tout comme la note de fond d'un parfum. Dans la plus grande discrétion, mes photos laissent place au plaisir de les regarder.



Mes compétences :

Corse

Photographe

Photographe de mariage

Portrait