Paule Valerie GERARD

Forte de mes diverses expériences passées je me sais capable d'assumer les différentes tâches liées au commerce et au conseil. Je suis une personne qui présente bien et qui a l'esprit commercial. En effet j'ai le contact facile, c’est avec courtoisie et gentillesse que j’accueillerai le client. Je suis une personne motivée et ambitieuse capable de travailler en équipe ou seule et de m'adapter aux différentes situations. Je suis capable de faire preuve d’empathie tout en gardant en tête mes objectifs commerciaux.

Je ne demande qu'à apprendre pour faire le mieux possible mon travail. Ainsi je me pense prête à assumer les responsabilités inhérentes au domaine de la vente et du conseil, de plus je suis ouverte à être formée, conseillée et aiguillée afin de faire mon travail de la meilleur manière possible. De formation universitaire, je pense être une femme qui apprend et intègre vite lors de transmission de savoir faire. D'autre part je suis à l'aise dans la communication tant à l'écrit qu'à l'oral.

J'espère sincèrement que vous me donnerez la chance de vous prouver que ces propos sont à la hauteur de mon ambition et de mon investissement personnel. Je vous prie donc, Madame, Monsieur, de porter attention à cette candidature et de me permettre de vous rencontrer pour mieux vous convaincre.



Mes compétences :

Convaincante

Conviviale

Motivée

Sérieuse

Sociable