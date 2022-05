Paule VÉLU

RESPONSABLE COMMUNICATION INTERNATIONALE

- trilingue (anglais, italien, français), expérience internationale de plus de 15 ans;

- responsabilité : stratégie, conception, gestion et supervision ;

- événementiel : conférences, salons, séminaires, lancements de produits et de marques,soirées institutionnelles, team building, incentive, experientiel, sportifs, culturels etc... ;

- relations presse : stratégie, rédaction de communiqués de presse, contacts journalistes ;

- marketing : stratégie, opérationnel, réseaux sociaux, mailings & newsletters, création de brochures ;

- communication interne (support stratégies RH et équipes commerciales)

- multiples secteurs B2B et B2C.

Dynamique et proactive, prédispositions relationnelles et créatives, force de proposition, orientée résultats, polyvalente.



Mes compétences :

Responsable communication

Créative

Organisation

Supervision

Relationnel

Production

Chef de projet

Relations presse

Évènementiel professionnel et grand public

Évènementiel & teambuilding

Evènementiel et logistique

Évènementiel international

Marketing opérationnel

B2C & B2B

création de brochures etc..

Relations publiques