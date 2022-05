Paule Yvonne MAKANDA est une jeune femme entreprenante, qui a confiance en elle, qui sait être à l'écoute des autres, qui sait manager des personnes, mais surtout une personne intègre. Il est important pour elle de faire carrière dans le domaine de la Supply Chain étant donné tous les changements visibles dans le monde; pour cette raison, la combinaison de la théorie et de la pratique est un atout dans la mesure où elle est à même de mettre son savoir faire et être au service d'une entreprise qui se veut être compétitive sur le plan national et international.

D'autre part ce serait une aubaine pour elle d'être reconnu par tous comme incontournable(experte) dans son domaine.

Son objectif personnel est celui de la création d'un centre d'accueil pour autistes afin de développer un environnement propice et adéquat pour ces personnes qui sont dotées d'une panoplie de dons mais ne savent pas les utiliser à bon escient.



Mes compétences :

Microsoft MOS Excel 2010

Certified TOEIC

Certified TOEFL ITP

Méthode PDCA

Leadership