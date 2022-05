Paulette BENNIA

En charge de la communication et des Relations Presse depuis plusieurs années, j'ai développé également une expertise en marketing opérationnel et digital.

J'ai une appétence pour le digital et le relationnel, et une vision toujours orientée vers le client.

Douée pour le contact, je place la relation humaine au cœur de mes responsabilités. Et c'est tout naturellement que je crée et j'anime des réseaux.



Ma vision stratégique et pragmatique me permet de proposer des recommandations et d'anticiper les besoins.



De nature proactive, je suis guidée par l'innovation, l'action, et le résultat. Chaque projet est pour moi un nouveau défi à relever.



Créative et dotée d'un sens artistique, j'élabore régulièrement des supports de communication on et off line pour le public interne et externe.



Au sein d'Ageas, mon expérience en communication s'est enrichie dans tous les domaines : communication institutionnelle, environnementale, marketing, financière, communication de crise...

Je participe à l'ensemble des projets d'entreprise : création de la fondation, nouvelles valeurs, lancements de produits, partenariats commerciaux et capitalistiques, rebranding...



Mes atouts :

- bilingue anglais

- maîtrise des outils bureautique, PAO, web et outils RP

- expérience probante du management direct et transverse



Vous recherchez un spécialiste de la communication d'entreprise, capable de travailler aussi bien sur les aspects stratégiques qu'opérationnels ? Je vous propose de nous rencontrer.



Mes compétences :

Communication externe

Relations presse

Marketing opérationnel

Communication interne