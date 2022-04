Amélie JEANGUYOT

Suite à un cursus orienté sur le commerce international et la professionnalisation (via un BTS commerce international et une Licence/Master professionnels Commerce International), j'ai travaillé en apprentissage au sein de l'entreprise Sterling qui propose des services complets de mobilité internationale, tant à des entreprises du CAC 40 - i.e. les déménagements et la relocation d'employés expatriés en B to B - mais aussi ceux des particuliers. Grâce à trois ans d'apprentissage durant mes études, j'ai pu concrétiser ce que j'ai appris lors de mes études de commerce international et me professionnaliser.



Je travaille actuellement dans la gestion de projets logistiques à l'international au sein de l'entreprise André Chenue, emballeur et transporteur d’œuvres d'art à l'international. J'y ai géré les arrivées et départs internationaux d’œuvres du patrimoine entre prêteurs et emprunteurs (musées, galeries, particuliers...) ainsi que la coordination globale opérationnelle liée au transport et à l'emballage de ce type d'objets.



Je suis aujourd'hui retournée à mes premiers amours. Je coordonne les mouvements internationaux d'expatriés de grandes entreprises au sein de Seegmuller, et je prends un réel plaisir à cela.



Mes compétences :

