Paulette PERARD

Durant 12 années dans la fleuristerie, en tant que salariée et indépendante, j'ai pratiqué ce métier avec passion, il a comblé ma créativité, mon sens du relationnel, et de l'esthétisme. Etant un caractère ambitieux et aimant le challenge, j'ai repris les études pour valider un niveau III d'attachée commerciale, gardant la partie relationnelle mais en changeant le corps du métier. C'est donc tout naturellement que j'ai intégré Horticash pour mettre en pratique mon métier de commercialeB TO B, aujourd'hui j'ai besoin de nouveauté et de nouveaux challenges, le secteur de la décoration, de l'alimentaire ou du textile sont des secteurs que je souhaite découvrir!



Mes compétences :

Accueil clientèle

Cibler les besoins

Effectuer la présentation du produit

Effectuer le suivi de commande

Fidéliser le client

Elaborer la proposition commerciale

Mailing - e-mailing

Réalisation outils de communication

Reporting clients – Tableau de Bord