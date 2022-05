Paulette POMPILIO

Assistant de régulation médicale privé ou public



Salle de régulation médicale du SAMU de Paris

L’assistant de régulation médicale, ou ARM, est un personnel de la fonction publique hospitalière exerçant dans un SAMU privé ou public. C'est le premier maillon de la chaîne des secours français. Il travaille au sein du centre de réception et de régulation des appels (CRRA) du SAMU (ou centre 15), en collaboration avec des médecins hospitaliers et des médecins libéraux.

Description

L'assistant de régulation médicale est atteignable par un numéro d'urgence médicale en France : le 15. Pour n'importe quelle urgence médicale sur le territoire français (métropole et outre-mer), il appartient de faire le 15 afin d'appeler le SAMU que ce soit pour un malaise, un blessé, un accident de la route ou toute autre situation à caractère médical. Le 15 est un numéro d'urgence, gratuit et joignable même sans carte SIM, d'un téléphone fixe ou portable.

L'assistant de régulation médicale est chargé de réceptionner les appels parvenant au SAMU et ses missions sont les suivantes :

• localise l'appelant de la manière la plus exacte possible (lieu d'intervention, étage, code d'accès, point kilométrique autoroutier, etc.) ;

• analyse la détresse et le degré de l'urgence afin de transmettre l'appel au médecin régulateur ;

• indique les gestes de premiers secours à effectuer en attendant l'arrivée des secours le cas échéant ;

• envoie les secours appropriés (médecin libéral, ambulance privée, pompiers, service mobile d'urgence et de réanimation) ;

• assure le suivi des interventions dans tout le département ;

• gère la recherche et l'information concernant les ressources de tout le système intégré des urgences médicales de la zone couverte ;

• déclenche lui-même les secours médicaux en cas d'indisponibilité du médecin régulateur et/ou d'urgence vitale avérée.

L'assistant de régulation médicale peut aussi être amené à aller sur le terrain, notamment lors d’événements de grande ampleur (concert, compétition sportive) ou en cas d’événement exceptionnel non programmé (accident ferroviaire, crash aérien). Il assiste donc le médecin régulateur et s'occupe de la régulation déportée ainsi que du suivi administratif.

L'ARM exerce un métier à responsabilités puisqu'il peut, dans certains cas prévus par le guide de la régulation médicale, déclencher lui-même les secours médicalisés. Il en informe immédiatement le médecin.

Les tâches de l'ARM sont en certains points similaires à celles du personnel des centres de répartition des ambulances anglaises du NHS, de celles de la police, des pompiers ou du 112 européen ou 911 nord-américain



