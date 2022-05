Marie Paulette SAMBOU, Spécialisée en Gestion – Audit et Contrôle De Gestion des Entreprises et Organisations, cherche à :

Travailler dans un environnement professionnel formateur et innovant;

Développer des compétences solides dans le domaine de ma spécialité;

Participer pleinement au développement harmonieux des entreprises;

et ceci notamment au sein d' un Cabinet d'Audit et d'Expertise comptable



Mes compétences :

Gestion

Audit et Contrôle de Gestion