Paulin DICKEWU

**Vingt années d’expérience professionnelle dans le management et le commerce de l’industrie pharmaceutique (Aventis Pharma Afrique francophone, Pfizer Afrique de l’Ouest).



** Gestion intégrale du projet de mise en place d’un logiciel de suivi et d’évaluation des ventes et stocks à temps réel dans les pays d’Afrique francophone : « Gesvel » /Aventis Pharma – « Aloès » 35 K€/Pfizer Afrique de l’ouest.



** Élaboration des plans marketing et gestion des activités commerciales et management des réseaux :

o Portefeuille produits de 15 millions d’Euros avec un effectif de 60 délégués médicaux sur 10 pays : Aventis pharma (1995-2000).

o Portefeuille produits de 8 millions d’Euros avec un effectif de 32 délégués médicaux sur 4 pays :

Pfizer Afrique de l’Ouest (2001-2009)



**Informatique: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Power Point, Access

**Anglais professionnel niveau intermédiaire, écrit et parlé.



Mes compétences :

Anglais

Anglais professionnel

Commercial

Communication

Gestionnaire

Gestionnaire de projets

Industrie pharmaceutique

intermédiaire

Management

Marketing

Microsoft Power point

Reporting