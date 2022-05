Pauline ABRAHAMS

J'ai tout d'abord débuté par un parcours à forte orientation biologique et biochimique en préparant un Baccalauréat de Sciences et Techniques de Laboratoire au sein du lycée Felix Eboué en Guyane française. J'ai en effet vécu pendant plus de 5 ans en Amérique du Sud au sein du département d'outre-mer.

Par la suite j'ai intégré l'IUT de Nancy-Brabois afin de poursuivre des études en sciences orientées sur l'agroalimentaire et plus particulièrement sur les différentes techniques et process liés au secteur. Suite à une remise en question, j'ai décidé de changer de cap et de poursuivre ma formation en environnement. L'opportunité s'est présentée pour que je puisse faire mes études en Belgique. J'ai ainsi préparé et obtenu un Master en Sciences et Gestion de l'Environnement m'apportant un large éventail de compétences en termes de gestion de l'énergie dans le bâtiment, calculs thermiques et dimensionnement de systèmes énergétiques, etc... . Dès l'obtention de mon diplôme, j'ai intégré l'équipe de recherche BEMS (Building Energy Monitoring and Simulation) de l'Université de Liège - Campus d'Arlon, au sein de laquelle j'occupe la fonction de chercheuse. Les études thermiques de maisons à énergie positive, dans le cadre d'un projet transfrontalier entre la Belgique et le Grand-Duché du Luxembourg : VallEnergie, m'ont été confiées. Par le biais de l'outil de simulation TRNSYS j'effectue différents types de variantes de systèmes ainsi que sur l'enveloppe des bâtiments afin d'atteindre l'optimum NZEB (Net Zero Energy Building).



Mes compétences :

TRNSYS

Google Sketchup

Logiciel PEB

THERM

Microsoft Publisher

Calculs thermiques

Thermique du bâtiment

Microsoft Office

Formation