Pauline ADREIT

Actuellement en première année de Master 1 Gestion des Ressources Humaines à l'IAE de Toulouse. J'effectue cette année en contrat de professionnalisation au sein des Laboratoires Pierre Fabre. Etudiante dynamique, polyvalente, perfectionniste, investie aimant l'humain je souhaite continuer dans le secteur des ressources humaines.



La polyvalence et l'expertise de ma formation, au sein du DUT techniques de commercialisation, m'ont permis de développer au travers du projet tutoré "Les Alticiades" mes compétences managériales. En parallèle, mes différentes expériences dans le secteur bancaire, administratif mais aussi en agence d'intérim ont aiguisé ma rigueur et mon perfectionnisme.



N'hésitez pas à découvrir mon profil et à me contacter pour de plus amples renseignements.



Mes compétences :

Microsoft Office

Gestion de la relation client

Travail en équipe

Gestion budgétaire

Prospection commerciale

Gestion de projet

Communication

Marketing

Management