Les expériences que j'ai pu avoir en tant que Maître d'ouvrage, puis Ingénieur conseil sur des dossiers d'AMO & de MOE pour de grands donneurs d'ordres, m'ont confortés dans mon objectif professionnel.



Les compétences que j'ai acquises me permettre de pouvoir appréhender et gérer tous les aspects liés à la construction et à la réhabilitation, qu'ils soient techniques, réglementaires ou comptables.