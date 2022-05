Pauline ALCHER

Apprenti ingénieur ECAM Lyon en énergie exploitation et maintenance, au sein de l'entreprise Terre et Lac, sous la spécialité panneaux photovoltaïque.



Chargée de l'exploitation et la maintenance d'une vingtaine de centrales photovoltaïques réparties dans toute la France. Support en commerce: lettres de prospection, écoute des clients, recherche du besoin.

Support en développement de projets: faisabilité, plan de bâtiments, business plan et propositions.



Looking for an internship in solar plant for 2018.



Mes compétences :

Solidworks

Matlab

Simulink

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

KNX

Météocontrol

Microsoft Access

Quantum

SunnyPortal

Microsoft Office