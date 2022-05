Pauline AMBANI ZÉ

Je suis comme Yannick Noah avec les mêmes valeurs, à la différence prés, je maîtrise CRESUS et WINWAY !



Effectivement, je ne chante pas, ni ne joue au tennis comme Yannick Noah.

Et c’est tant mieux car si vous recherchez une secrétaire comptable, c’est avant tout pour assurer des missions de comptabilité et d’administration.



C’est à ce titre que je souhaite vous proposer ma collaboration de secrétaire comptable à 50% et voire plus si affinités.



En effet, depuis juin 2007, j’occupe avec succès le poste d’aide-comptable à l’Université populaire albanaise.



Vous apprécierez ma formation d’employée de commerce et j’ai passé avec succès mon diplôme d’Aide-comptable.



A l’écoute des autres, intègre et autonome, je pense m’intégrer rapidement dans votre équipe et œuvrer de manière polyvalente à bonne réalisation de vos projets.



Je reste à votre disposition pour tout complément d’information et pour une entrevue à votre convenance.



Bien cordialement



Mes compétences :

Afrique

Tennis