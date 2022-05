Pauline ANDRE

Je viens d'obtenir le certificat de secrétaire médicale et médico-sociale par la Croix Rouge Française.



Mon BTS en économie sociale et familiale me permet d'avoir des connaissances dans le domaine de l'action sociale, et des expériences professionnelles dans différentes structures sociales (association, agence Départementale de la Solidarité du Conseil Général, EHPAD).

Pour ce qui est du milieu médical la formation et les stages notamment au CHRU de Montpellier , au service d'Unité Médico-chirurgicale Ambulatoire ma permis de pratiquer entre autre, la programmation des hospitalisations ambulatoire, la frappe de compte rendu opératoire, les entretiens post-opératoire avec les patients...



J'ai donc pu travailler au sein d'équipe pluridisciplinaire, ce qui est est très enrichissant.



Dynamique, organisée, souriante ayant un grand sens du contact, j'espère que Viadéo m'aidera à agrandir mon réseaux, et me permettra de faire de nombreuses rencontres professionnelles !



Mes compétences :

Accueil téléphonique

Accueil physique

Afgsu

Dossiers Médicaux Informatisés

Maitrise du vocabulaire médical

Maitrise de l'outil informatique

Classement et archivage

Gestion des stocks

Connaissance de l action sociale

Rédaction de rapports sociaux