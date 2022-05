Pauline ANDRE

Lors de ma dernière mission en tant que technicienne au sein du service « Thermoplastiques Applications » chez Hutchinson, j’ai réalisé des formulations sur les lignes d’extrusion et d’injection pour des projets de recherche de pièces aéronautiques.



Pendant mon apprentissage, j’ai collaboré au programme de recherche « Supercapacité » au sein du Centre Hutchinson à Châlette sur Loing (45). Dans ce cadre, différentes missions m’ont été confiées : l’optimisation du cycle de gélification-séchage du carbone mais aussi la formulation et la caractérisation des électrodes. Ces deux expériences variées m’ont permis de développer mon expérience dans le monde professionnel, et notamment de participer à différents projets innovants.





Mes compétences :

Formulation

Analyse

Chimie

Organisation du travail