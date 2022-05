Pauline ARLEN

* Consolidation du suivi et de l’analyse des coûts du personnel

* Elaboration et suivi du budget, et des prévisions mensuelles des coûts de personnel.

* Production des supports de communication financière à destination des entités préalablement identifiées internes et externe

* Veille économique et valorisation des différents impact d’évolution salariales et/ou de charges.

* Amélioration des process et force de proposition pour la mise en place de plans d’actions





Mes compétences :

Pack office

Business Object XI

Budget

Masse salariale