Pauline ARTEL

Mes différentes expériences professionnelles dans le monde du commerce m’ont permis d’acquérir de solides connaissances et de développer mon sens du relationnel et mon goût de l’effort.



Mon dynamisme, mon organisation et mon implication sont des qualités que j’ai mises en avant au cours de mes différents emplois. Un bon accueil est, à mon sens, fondamental et a toujours été une des clés de ma réussite professionnelle.



Etant une personne souriante, accueillante et ordonnée, maîtrisant l'outil informatique, je souhaite désormais évoluer vers un poste d'assistante commerciale.



Mes compétences :

Management

Encaissements et décaissements

Merchandising

Vente

Réalisation de vitrines