Pauline AUBRY DELEU

Diplomée en 2006 de l'Ecole Supérieure de Microbiologie et Sécurité Alimentaire de Brest, j'ai travaillé jusqu'à présent dans deux entreprises en tant que responsable qualité.



Tout d'abord dans une PME d'une quinzaine de salariés spécialisée dans le conditionnement d'échalotes, d'ail et d'oignons. J'y ai géré le système de management de la qualité, ainsi que les certifications Bio et IFS.



J'ai par la suite intégré le groupe Laïta et tant que responsable qualité de trois unités de production certifiées ISO 9001 et IFS :

- beurre

- poudres de produits laitiers

- aliments d'allaitement pour jeunes mammifères.







Mes compétences :

IFS

ISO 9001

Microbiologie

Qualité

Sécurité

Sécurité alimentaire