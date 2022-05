Pauline AUGUSTE

J'occupe depuis fin septembre 2012 le poste d’Hôtesse d’Accueil, de Caisse, au Service Client chez Décathlon aux Ponts de Cé (49).



Lors de précédentes expériences dans le Commerce, j’ai également pu exercer le métier de Vendeuse, en accueillant et en apportant une réponse positive à la demande de chaque client.



Fin septembre 2008, j’ai obtenu la licence professionnelle DISTECH : Management et gestion de rayon en grande distribution. Cette licence effectuée par alternance m’a permis d’obtenir une expérience significative sur le poste d’employée de rayon et celui de manager.



J’apprécie les responsabilités, l’organisation, être à l’écoute, la bienveillance, la générosité, la tonicité, la persévérance. J’apprécie également tout particulièrement être en contact avec les clients, pouvoir les renseigner, les fidéliser.