Pauline AUGUSTIN

Récemment diplômée de l’Ecole d’Ingénieur par alternance à l’INSA Centre Val de Loire, je travaille actuellement en tant que Préventeur SSE pour l'entreprise Airbus Safran Launchers au Haillan (Gironde - 33).

En contrat d'intérim jusqu'en Octobre 2017, je suis à la recherche d'un poste dans le domaine de la Prévention des risques professionnels. Mon objectif est de participer et d'appuyer les démarches de progrès d'entreprise en matière de Santé Sécurité et de promouvoir l’aide et le conseil.

Si vous êtes intéressés par mon profil, n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Sauveteur secouriste du travail