Pauline AVAKIAN

Bonjour,

Je recherche un poste à pouvoir dans l'administration et plus particulièrement le secteur RH.



Je suis ponctuelle, organisée et très sociable,

Motivée et optimiste, mon objectif est d'acquérir de nouvelles compétences tout en instaurant un climat de confiance avec mon employeur.



www.paulineavakian.fr



Mes compétences :

Microsoft Office

Gestion du courrier

Génération de rapports de statistiques

Processus de Facturation

Processus de recrutement

Logiciel d'entreprise

Organisation d'évènements

Relations clients

Accueil

Enquètes de satisfaction