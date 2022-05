Pauline AVIGNON

Professeure de FLE débutante et fraîchement titulaire d'un master 2 en didactique des langues et environnements informatiques à l’Université du Maine, je travaille actuellement à Badajoz, en Espagne, mais suis en quête de nouveaux horizons pour l'année prochaine (envie d'Angleterre...).



Passionnée par l'enseignement de la langue-culture francophone, je m'intéresse aussi beaucoup à l'innovation pédagogique et aux possibilités de formation continue pour les enseignants de FLE offertes par le Web. Je crois sincèrement au potentiel d’Internet pour nous offrir de très nombreuses occasions de mise en commun de nos ressources professionnelles, que ce soient des témoignages de classe, des fiches pédagogiques, des réflexions didactiques et autres trucs et astuces de profs.



Dans un futur plus ou moins proche, je me vois enseigner le FLE à un public d'adolscents et/ou d'adultes en Espagne et, parallèlement, m'investir dans la communauté de praticiens du FLE active sur Internet.





Mes compétences :

Enseignement FLE

Analyser écouter réfléchir agir

Création de ressources didactiques

Travail en équipe

Tice

CECR