Moulié AUDE

FORMATRICE - ENSEIGNANTE FRANÇAIS et FLE



Ingénierie de formation

Définition de référentiels

Elaboration et passation d’examens

Analyse et suivi de la progression des apprenants



Animation de groupes





EXPERIENCES ET COMPETENCES



TYPES DE PUBLICS EN FACE A FACE :

 Public scolaire du primaire au Lycée

 Public jeune en échec scolaire (MGIEN - PJJ)

 Public jeune en articulation mobilisation linguistique

 Migrants et primo-arrivants ( FASILD)

 Professionnels, salariés en entreprises ( FOS)



Alphabétisation, FLE, POST – ALPHA :

 Réapprentissage des savoirs de base

 Cours de remise à niveau linguistique

 Organisation de sorties culturelles et pédagogiques

 Ateliers d’écriture, réflexion et expression sur la langue



FOS - Travail sur le projet professionnel :

 Formation aux écrits professionnels

 Formalisation du vécu professionnel

 Communication dans le cadre professionnel

 Mise en œuvre des savoirs de base utiles au métier

 Utiliser les éléments de base de l’écriture professionnelle



Professeur d’Anglais du CE1 au CM2



Professeur de FLE pour le collège et le lycée



Cours particuliers, accompagnement et soutien scolaire



Répétitrice à domicile, cours d’anglais et de français





Mes compétences :

Communication

Bon relationnel

Relationnel

Francophonie

Dynamique

Enseignement

Enseignement supérieur

Culture

Créatif

Organisation du travail

Internet

Assistanat de direction

Ingénierie

Formation

Ingénierie pédagogique

Français Langue Etrangère

Français Langue d'Intégration

Animer des groupes

Assurer le suivi des apprenants

Evaluer le niveau linguistique des apprenants

Accompagner les personnes dans leurs projets

Contribuer à l'élaboration de dispositifs