Pauline BACCELLI

Avec une expérience tant en laboratoire de recherche qu'en industrie pharmaceutique j'ai pu gérer ou participer à des projets de R et D dans les domaines de la microbiologie, dans /pour les secteurs de l'industrie agroalimentaire, cosmétique ou encore de la recherche publique.

De ce fait j'ai pu capitaliser expertise technique (PCR, Plan d'expérimentation, etc) mais également aisance relationnelle (fournisseurs, management équipe) et aptitude à la gestion de projet (de l'étude marketing en amont à l'analyse et la restitution des résultats).

Mes expériences m'ont également permis d'intervenir dans l'optimisation de process/méthodes notamment dans la conception de produit ou leur industrialisation.

Disponible immédiatement et totalement mobile, je suis à même d'occuper un poste de chef de produit junior/de projet R et D.



Mes compétences :

Microbiologie

Biochimie

Apprentissage rapide

Biologie moléculaire

Microsoft Office

Gestion de projet

Biologie

recherche et développement

Étude de marché

laboratoire Management

Western Blotting