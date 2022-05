Pauline BALLOUARD

Responsable d'un service gestion des stocks supports ww. Dans l'aéronautique. Suitd à une expérience très enrichissante chez Valeo en tant que acheteuse productivité, gestion de crise et Key user SAP ,et auparavant en tant qu' ingénieure logistique projet en phase de lancement.



Après avoir obtenu un master 2 spécialisation logistique et supply chain, en alternance dans l'industrie agroalimentaire. J'ai ensuite souhaité étoffer mes connaissances et compétencesd'un Mastère spécialisé Management des activités logistiques et Achats en tant chargée de projet en alternance chez Thales systèmes Aéroportés à Brest.



Cordialement



Mes compétences :

Gestion de projet

Ordonnancement

Gestion de stock

Transports

Audit

Budget Global

Acheteur

Logistique

Supply chain