Pauline BARBAT

Pour résumer mon expérience et mon profil:



J'ai 4 ans d'expérience en agence: J'ai travaillé sur toutes les phases d'un projet, du concours aux réceptions de chantier, essentiellement sur du logement (autant social que haut de gamme) mais aussi sur des bureaux, batiments techniques (data centers, centre de conduite, dispatching), études urbaines ainsi que des programmes culturels. J'ai travaillé 6 mois à Bombay pendant lesquels j'ai réalisé des études de faisabilité et des designs de façades pour des immeubles de luxe (hôtels et investissements privés divers). En charge de 2 projets au sein de l'agence dans laquelle je travaillais à Paris, Pierre Gautier architecture, je coordonnais notamment la mission de rénovation/reconversion et de décoration d'une tour en banlieue parisienne (résidence hôtelière 4*).

Je suis actuellement Chef d'atelier au sein de l'agence Plan Libre à Beyrouth, en charge du management de l'équipe -composée d'architectes et architectes d'intérieurs, Libanais et Français- et de la gestion de nos projets entre le Liban, la France, le Qatar et l'Arabie Saoudite. J'assure toujours le suivi du projet de certains projets comme la Rénovation de la Villa Rose et la construction d'un Auditorium de 400 places pour l'Ecole Supérieure des Affaires de Beyrouth.

Le concours pour le Grand lycée Français de Beyrouth fin 2012 fut une belle aventure et ma première collaboration au sein de l'atelier, j'ai eu l'occasion de participer à l'élaboration du design, du graphisme, ainsi que des perspectives intérieures et extérieures avec les 5 architectes associés de Plan Libre.



Je suis au fait des normes et de la réglementation Française, autant logement qu'ERP, qui est souvent utilisée comme référence au Liban et systématiquement référencée pour les projets des institutions Françaises. Pour ce qui est des outils informatiques, je suis travaille régulièrement sur Autocad Architecture 2D et 3D, mais je maitrise aussi Autocad 2D, Vectorworks, la suite Adobe, et nous suivons actuellement à l'agence une formation Autodesk Revit. Pour ce qui est de la 3d j'ai de bonnes notions d'Archicad, ainsi que Sketch Up + Artlantis.



Je suis à l'aise dans le relationnel, mes expériences d'animation, d'accueil, de voyages -personnels et professionnels- m'ont particulièrement aidé, en plus de mes diverses expériences en agence. De plus, j'ai obtenu l'équivalent du baccalauréat aux Etats Unis, je suis donc bilingue et maitrise le vocabulaire architectural anglosaxon. Mes intérêts dans ce métier, la conception, le management, l'architecture industrielle, la sociologie, la provocation productive, le pli du vêtement, la recherche constante de nouvelles propositions, de nouveaux challenges