Bonjour,



Je m'appelle Pauline Barbier, je vais sur mes 22 ans, étudiante en Licence professionnelle guide-conférencier à l'ULCO. Originaire de Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines, mes études ont d'abord porté sur le monde agricole. J'étais effectivement scolarisé dans un lycée horticole non loin. Puis après un bilan d'orientation, l'on m'a orienté vers le secteur du tourisme étant un domaine assez large. J'ai alors passé un BTS Tourisme en 2 ans durant lesquels j'ai effectué plusieurs stages tous aussi bénéfiques les uns que les autres dont un qui est sorti du lot : celui qui s'est déroulé au château de Crazannes en Charentes-maritimes. C'est réellement à partir de là que je me suis tournée vers cette vocation : celle de guide touristique ou plus justement : guide-conférencier.



Mes compétences :

Autonomie

Microsoft Publisher

Esprit d'équipe

Encadrement

Prezi

Wordpress

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Adobe InDesign CS5

Attentif

Microsoft Word

Aisance relationelle