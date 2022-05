Pauline BARBIER

Mon expérience de 18 mois en tant que responsable de la planification en industrie agroalimentaire m’a ouvert aux aspects de construction du planning, travail de lien entre les clients et la production, pilotage du taux de service client, ainsi que gestion des aléas quotidiens.



Je suis aujourd’hui en recherche active d’une opportunité dans le domaine de la supply chain en industrie. Je suis désireuse de mettre à profit mes qualités humaines et professionnelles, ainsi que mon aisance relationnelle et mon esprit d’équipe.

Je souhaite m’impliquer dans une entreprise qui saura me confier des responsabilités.





Mes compétences :

Planification

SAP ERP

Chaine logistique

Microsoft Office

Agroalimentaire

Logistique