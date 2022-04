Jeune ingénieur généraliste, j'ai choisi d'évoluer dans le monde en perpétuelle évolution de la Supply Chain.



N'hésitez pas à me contacter pour échanger.



Ma dernière expérience de Coordinateur Supply Chain Export pour la division eaux de Danone m'a permis d'avoir une vision large de la fonction Supply Chain et de ses enjeux, à l'interface entre les marchés exports, le service client, les entrepôts et les sites de production et les équipes déploiement. Ma mission: garantir la disponibilité produit en m'assurant de l'exactitude des prévisions communiquées avec les plannings de production, suivre les flux, le stock et limiter l'impact des aléas sur les commandes clients.

J'ai apprécié la position centrale à l'écoute des contraintes et des enjeux de tous qu'offrait ce poste.



Cette expérience a fait suite à mon stage de fin d'Etude effectué en qualité de Coordinateur Opération Logistique Export qui m'a permis de découvrir l'aval de la chaîne, du déploiement des produits vers les entrepôts (Fer et Route) jusqu'à la réception des containers par les clients en passant par les problématiques d'entreposage.



Clément Russier



Mes compétences :

SAP

Supply Chain

Logistique

WMS

Qualité

Gestion de projet