Bonjour à tous !



Entrepreneur de projets porteurs de sens, je lance et coordonne plusieurs projets professionnels et associatifs pour changer le monde, même de manière infime.



Diplômé de l'Iteem, je suis passionné par l'entrepreneuriat social, la stratégie d'entreprise et les nouveaux modèles économiques de transition. Je suis très sensible à la Responsabilité Sociétale de l'Entreprise (RSE), au social business et à l'économie collaborative & contributive.



Adepte du Mind Mapping, je suis de près les nouveaux outils collaboratifs qui peuvent apporter une véritable plus value pour la gestion de projet en favorisant l'intelligence collective.



Co-fondateur d'une agence créative et innovante spécialisée sur les usages de l'impression 3D et de la fabrication numérique : tri-D, la Troisième Révolution des Idées ; je suis en cours de création d'une entreprise sociale dans le domaine de l'éducation créative et numérique : Trézorium, fablab pour enfants et grands enfants.



N'hésitez à visiter mon CV en ligne sur : http://www.doyoubuzz.com/chris-delepierre/ et mon blog sur : http://blog.chrisdelepierre.fr/



Merci de l'attention que vous porterez à mon parcours de vie et Bonne visite !



Mes compétences :

Mind mapping

RSE

Ingénierie

Outils collaboratifs

Gestion de projet

Création d'entreprise

Community management

Techniques de facilitation

Impression 3D

Crowdfunding