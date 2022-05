Pauline BARILLON

Diplômée en génie de l'aménagement de l’École Polytechnique de l’Université de Tours, j'ai aujourd'hui la responsabilité du pôle aménagement en tant que chargée des étude d'aménagement pour l'ensemble de la circonscription du Grand Port Maritime de Rouen. A ce titre, je pilote les études, suit les projets et fait du conseil sur les champs de l'urbanisme réglementaire/opérationnel, ainsi que concernant l'environnement industriel. Je contribue par ailleurs à la valorisation du domaine portuaire en engageant et faisant le suivi d'appels à projets et d'appels à manifestation d'intérêt (dont Réinventer la Seine), ou en aménageant les zones d'interface ville-port.

J'ai par ailleurs débuté ma carrière professionnelle par une expérience de 16 mois au sein du Conseil général du Doubs comme chargée de mission au sein d'un service transversal de la direction générale, puis en intégrant le service urbanisme de la Ville de Bois-Guillaume - Bihorel en tant que chargée de mission. J'y ai assuré la gestion de la problématique cavités souterraines, de la publicité et des enseignes, ai participé à l'instruction des autorisations d'urbanisme et travaillé, conjointement avec la responsable du service, sur l'urbanisme opérationnel.



Mes compétences :

Urbanisme