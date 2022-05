Je m'appelle Pauline Barrois, j'ai 25 ans et je suis passionnée par la science. J'ai effectué deux années de classes préparatoires scientifiques à Dijon avant d'intégrer l'école d'ingénieur chimiste de Strasbourg ECPM. Je me suis alors spécialisée en sciences des matériaux.



J'ai maintenant la chance de pouvoir faire une thèse dans la chimie des matériaux, une thèse qui combine recherches théoriques et appliquées afin de relever de nouveaux challenges : concevoir des textiles capables de détruire des composés toxiques par action de la lumière (par photocatalyse).



Je souhaiterai ensuite trouver un travail qui me plaît, où je puisse m'épanouir et donner le meilleur de moi-même. N'hésitez donc pas à me contacter si vous pensez que je puisse correspondre !



J'aime également la musique (je joue de la clarinette depuis 15 ans et du violon depuis 3 ans), le théâtre, la cuisine et les sorties.

J'aime aussi voyager et découvrir d'autres façon de penser, d'autres cultures.



Je pense que je peux être un atout pour votre entreprise, notamment grâce à mes capacités d'adaptation, de médiation, et mon dynamisme. De plus, je suis quelqu'un de motivé, volontaire, passionné et toujours en quête de savoir et d'idées nouvelles.



J'espère que mon profil pourra vous intéresser, et que nous pourrons nous rencontrer prochainement,



Cordialement



Mes compétences :

Maple

SAP

CaRine

Mind Manager

SciFinder

OFFICE 2007

Origin

SigmaPlot

Recherche

Rédaction technique

Organisation

Adaptabilité