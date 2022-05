Pauline BARZYK-BROMMER

L'EXPERIENCE ET L'EMPLOI PAR LE PROJET.



Née du constat qu'il existe de nombreux individus dotés d'une fibre commerciale et entrepreneuriale, l'ECDE offre à ce public des formations diplômantes, en alternance et inédites en Franche-Comté, autour de la stratégie et de la conduite de projets économiques.



L'ECDE, Ecole des Cadres du Groupe Franche-Comté Formation à Besançon, propose pour la rentrée 2015, deux cycles de formation BAC+5 sur 2 ans en alternance :



• Bac+5 Manager de Business Unit (Filières Développement Commercial ou Management des Organisations)

• Bac+5 Manager en Marketing Communication & E-business





Etudiants, vous souhaitez vous investir dans un projet de développement économique ?



Nos formations sont destinées aux personnes titulaires d'un BAC+3 au profil commercial (gestion, marketing, communication, export...) mais également technique (logistique, maintenance, mécanique, informatique, réseaux…).



Dirigeants, vous souhaitez développer votre entreprise ?



Notre école met en relation des étudiants futurs cadres avec des dirigeants qui souhaitent les associer au développement de leur activité.



N'hésitez pas à me contacter pour obtenir plus d'information ou à consulter le site de l'ECDE : http://www.ecde.eu



