Pauline BEAUZETIER

BEAUZETIER Pauline, 30 ans, actuellement responsable de la sécurité aéroportuaire via le Système de Gestion de la Sécurité (SGS) et de la conformité règlementaire de l'ensemble des activités (Compliance monitoring Manager) sur l’Aéroport International de Limoges.



Obtention d un certificat national de sécurité pour l’aéroport en juin 2010, délivrée par la DGAC.



Depuis 2014, je suis le pilote de la certifcation européenne en matière de sécurité aéroportuaire demandée par l'Agence Européenne de Sécurité Aérienne (AESA).



Le SGS est un système d’amélioration continue de la sécurité pour les aéronefs et les hommes : gestion et analyse des incidents/accidents; gestion de crise : retour d expériences; promotion et communication de la sécurité; amélioration des infrastructures, des formations, du matériel de l’aéroport...



Je suis consultante également pour des aéroports qui ont besoin dans le domaine des certifications SGS ou AFIS. Accompagnement et encadrement pendant la phase de mise en place jusqu’ à l’audit de l’aéroport par la DGAC voir même par la suite pour le suivi du SGS.



Ex : En plus de Limoges, Aéroports de Bergerac, de Caen-Carpiquet, de Brive Vallée de Dordogne, Annecy-Meythet et Bourges.



Je suis en charge également du plan de crise interne de la structure et de la mise en œuvre d’outils pour aider en cas de gestion de crise sur l’aéroport : sensibilisations du personnel, des cadres de permanence, des tiers // mise en œuvre d'exercices sur table ou sur le terrain...

Je suis le point d'entrée pour les autres plans d'urgence (ORSEC, Plans Locaux d'Urgence des Compagnies aériennes)



Je suis très polyvalente du fait de mon poste qui touche à l'ensemble des domaines aéroportuaires.



De plus, je participe à des missions dans le domaine de la qualité (certifié ISO 9001), de l'environnement (certifie ISO 14001) et de la sécurité du travail.

Je participe activement à la mise en place du Système de Management Intégré (SMI) de l'aéroport



Mes compétences :

Persévérante

Rigoureuse

Endurante et grosses charges de travail