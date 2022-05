Pauline BECUWE

Dans la grande distribution depuis septembre 2005, j'ai débuté en tant qu'Assistante de caisse ( 4 ans) pour évoluer en tant qu'Assistante Administrative et comptable au service ressources humaines ( 6ans) pour ensuite intégrer un centre spécialisé de paie en tant que Conseillère Administrative et Comptable (18 mois). N'ayant plus de contact avec les Collaborateurs et les Clients, j'ai décidé de réintégrer un magasin en novembre 2017.

Toujours en quête d'évolution je suis actuellement au service Drive( ouverture du drive 19 décembre 2018) en tant qu assistante de vente,je reprends le poste d'animatrice de service (pilote) en avril 2019.