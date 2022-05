Je suis actuellement à la recherche d'un emploi dans le domaine de l'intervention sociale.

Après avoir obtenu une Licence AES - Administration Economique et Sociale - puis une licence professionnelle "connaissances de la ville, métiers de l'animation et de l'intervention sociales", j'ai pu acquérir une expérience de terrain dans les domaines de l'animation (animatrice et directrice) et de l'intervention sociale (médiatrice sociale).