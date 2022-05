Pauline BENKIMOUN

Investie, curieuse et particulièrement attirée par l’action publique locale, je suis aujourd’hui forte d’un parcours universitaire au cours duquel j’ai acquis une excellente connaissance du fonctionnement juridique des instances qui mènent cette action tout en veillant à y apporter l’éclairage et la mise en perspective d’enseignements en sciences économiques, sociologique et politique. J’ai ainsi forgé une polyvalence et une adaptabilité qui sont parmi mes principales qualités.



Lors de mes expériences de stage j'ai forgé mes capacités à me saisir d’un sujet, en identifier les enjeux et y proposer des solutions autant que mes capacités à travailler en relation avec des partenaires extérieurs et faire la synthèse d’intérêts multiples. On y a par ailleurs reconnu mes qualités relationnelles, rédactionnelles ainsi que ma créativité.



En poste d'apprentie au Conseil Général de Sein-et-Marne jusqu'en novembre 2015, je serai par la suite honorée de mettre à votre service mon dynamisme, mon goût pour le travail en équipe, la maturité que j’ai acquise durant deux années passées à exercer des métiers très concrets tout comme de mon sens des responsabilités et de la rigueur





Mes compétences :

Marchés publics

Droit public

Culture

Prévention de la délinquance

Politique de la ville

Santé publique

Collectivités territoriales

Développement économique territorial

Droit

Santé

benchmarking

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel