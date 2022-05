Passionnée par le monde du graphisme et de l'image, ma curiosité s'étend également à l'intégration web. Aussi bien analytique que créative, j'aime trouver des solutions qui mèlent raisonnement et esthétique. De profil polyvalent, je crée pour des supports imprimés comme digitaux. En perpétuel processus de veille et d'apprentissage, j'aspire à concevoir des projets avec cohérence, conviction et enthousiasme.



Pour en découvrir plus sur moi et mon travail, rendez-vous sur http://pauline-berger.com



Mes compétences :

JQuery

MySQL

JavaScript

HTML5

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

PHP

CSS 3