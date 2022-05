Pauline BERNARD

Diplômée du BTS Tourisme, je suis à la recherche d’opportunités dans le domaine de la vente. Mes expériences professionnelles m’ont permis d’arquer des compétences relationnelles et techniques solides tant au niveau de l’accueil, du conseil et de la vente.



Motivée, autonome et dotée d’un esprit d’équipe, je suis certaine de pouvoir m’intégrer facilement dans votre équipe et vous apporter mon savoir-faire.



Mon BTS tourisme, ma passion pour les voyages accompagné de mes différentes expériences professionnelles, me permettent d'avoir aujourd'hui des connaissances et compétences que je serai ravie de mettre au profit de votre entreprise.



Si mon profil retient votre attention, n’hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Atos Nurvis

Amadeus

Gestion de la relation client

Organisation de voyages

Contact client

Planification de voyages

Organisation d'évènements

Facturation

Gestour

Carnets de voyages

Opéra

Polo

Orchestra

langues étrangères

Pack Office

Amadeus, Polo, Opéra, Gestour

eLearning