Pauline BERTRAND

Vous recherchez une chargée de communication impliquée, enthousiaste, réactive et surtout créative ?

Reconnue pour mon esprit de service, je m'attache à proposer à mes interlocuteurs des solutions innovantes et personnalisées, dans le respect des valeurs et de l'image de l'entreprise. Compétente sur tout type de support, en print comme en digital, je prends en charge les projets de la prise de brief à la diffusion ou l'animation du produit fini.

Si tout cela correspond à votre besoin, rencontrons-nous !



Mes compétences :

Maîtrise de la chaîne graphique

Création de contenu

Communication interne

Communication externe

Infographie, graphisme

Communication digitale

Rédaction de contenus

Graphisme

Adobe Creative Suite

Microsoft Office