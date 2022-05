Pauline BESSON

Bonjour,



Je suis actuellement conseillère clientèle pour particuliers en banque et assurances au sein du groupe LCL. Je travaille auprès d'une clientèle patrimoniale.

Je les accompagne dans des optimisations d'épargne et fiscales , des projets immobiliers...



Grâce à diverses expériences, j'ai pu acquérir une grande ouverture d'esprit, un grand sens relationnel, et un bon niveau d'anglais.



J'ai un niveau Bac+3 avec une licence professionnelle en marketing et vente.

Grâce à l'alternance, j'ai pu découvrir le secteur de la régie publicitaire, tout en enrichissant mes connaissances sur les médias en général.



De plus, ma société actuelle me permet également de valider des diplômes dans le domaine bancaire.



Mes compétences :

Négociation

Vente

Développement commercial

Suivi clients

Assurance Vie

Épargne

Assurance

Fiscalité

Épargne retraite