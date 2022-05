Laetitia REBOULLEAU

Après cinq années d'études en journalisme, d'abord à l'ISCPA puis à l'ISCPA, et de nombreux stages réalisés sur tous types de supports (radio (Yvelines Radio), télévision (TV7 Bordeaux), presse régionale (Le Progrès, édition Quartiers à Lyon), web et magazine (Entrevue.fr, Choc) ainsi qu'un contrat de professionnalisation de deux ans et demi au sein de la rédaction de marieclaire.fr.



Pigiste régulière pour différents sites internet (principalement Métronews.fr et Télé Loisirs), j'ai monté mon entreprise en septembre 2013. LR Médias est une agence de contenus presse, qui fournit des articles d'actualité comme des dossiers de fonds à différents médias (actuellement Yahoo pour Elles et marieclaire.fr).



En parallèle, je travaille de façon bénévole sur un webzine collaboratif en tant que rédactrice culture (cinéma, musique, séries, littérature) et chargée de partenariats.



Motivée, polyvalente, curieuse de tout, je suis en permanence à la recherche de nouvelles collaborations, mais également de nouveaux clients intéressés par les possibilités de production de LR Médias.



Mes compétences :

Presse écrite

Radio

Musique

Journalisme

Web

Culture

Cinéma