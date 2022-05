Philippe DUPREZ

Après 13 ans au sein du leader français de la distribution de produits alimentaires hors domicile, je suis depuis Avril 2012 le fondateur de la société ÔBABA sarl et le créateur de la marque ÔBABA.

Le premier objectif est atteint : sortie de la première collection d'ÔBABA en juin 2012. Un drap de plage XXL, 100% coton, 100% français, de près de 5m2 (2,30 m x 2,15 m), ultra léger.

La nouveauté : il se s'envole pas car il est maintenu à chaque extrémité, dans des boutonnières renforcées, par 4 "piquetas" en fibre ultra légère.



La boutique en ligne est active depuis juin 2012 (www.obaba.fr).



Après la participation au salon Maison & Objet de janvier 2013 et le démarchage des boutiques principalement en France, ÔBABA est présent dans 80 boutiques et il est en vente dans près de 10 pays.



La première collection propose 2 modèles : venez les découvrir sur



Elue l'une des 10 startups de l'été 2013, ÔBABA fait parler d'elle.

A vos "marques", prêts.......... Ôbabeisons les plages cet été !



