Pauline BILLIOQUE

Métiers :

Web (sites institutionnels, communautaires,e-commerce)

Mutuelle et Protection sociale

Finance (bourse, banque)



Domaine d'intervention :

Recueil et expression des besoins, rédaction de cahier des charges, spécifications fonctionnelles web, rédaction de contenus, gestion de communautés, optimisation du référencement naturel, animation de réunions, suivi de planning et budget, mise en place d’outils d’aide à la vente



Méthodologie: Agile, Cycle en V



CMS : Wordpress, Joomla



Analytics: Outils de mesure d'audience XiTi, Google Analytics, Nielsen Netview



SEO



Recette : Mantis, Jira, Tarentula