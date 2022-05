Pauline BIZON

Diplômée d'un double cursus Droit-Histoire de l'Art à l'Université Paris 1, mon parcours est atypique. Passionnée d'Arts, j'ai tout d'abord travaillé au sein de musées nord-américains, de maison de ventes aux enchères volontaires anglo-saxonnes et de galeries d'Art parisiennes. Puis mon goût pour le Droit, la Science politique et l'Economie m'a amené à travailler au sein de Tribunaux correctionnels, d'un cabinet d'avocats et de plusieurs études d'Huissier de Justice. Les professions d'Huissiers de Justice et de Commissaires-Priseurs étant vouées à fusionner, j'entends m'installer à mon compte en tant que Commissaire de Justice mettant ainsi à profit mes compétences de Juriste et d'Historienne d'Art.