Pauline BLONDEL

J'ai rejoins le service marketing de la société Toshiba Systèmes France en septembre 2000 afin de réaliser mes études en alternance.



En 2004, j'ai rejoins l'équipe commerciale de la division Electronique Grand Public.

Durant 4 ans, j'ai été en charge du secteur de Paris Ile de France comme attachée commerciale. J'ai assurée le développement d'un portefeuille d'une cinquantaine de clients représentant plus de 15 millions d'euros de Chiffre d'Affaire.



En Juin 2008, j'ai eu l'opportunité de rejoindre le département professionel de la division Electronique Grand Public. Mon nouvel objectif était développer les activités du BtoB en référençant les produits EGP sur ce réseau de distribution composé de grossistes informatiques, de grossistes audio visuels et d'intégrateurs.



Depuis septembre 2013, je suis retournée sur l'activité retail de Toshiba en temps que négociateur enseigne TV Vidéo. Je suis en charge d'un portefeuille de comptes nationaux tels que Carrefour, Casino,la Fnac, Amazon ... représentant plus de 20 Millions d'euros de CA annuel.

J'assure le suivi et le développement commercial de ces enseignes. Je suis responsable des négociations des contrats annuels (objectifs de CA et de volume), des deals européens pour les enseignes multinationales, de la politique tarifaire et des marges (optimisation des marges, pricing) J'assure également la mise en place et le suivi des opérations promotionnelles spécifiques pour chaque client.